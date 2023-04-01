Выберите картинку и узнайте, почему вы не можете разбогатеть

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Деньги важны в жизни каждого человека. С помощью денег мы можем купить всё что угодно, продукты питания, одежду, жильём, автомобиль и так далее. Деньги дают нам ощущение безопасности, но сколько бы человек не заработал, денег все равно всегда не хватает. Для того чтобы узнать, что же мешает вам разбогатеть мы предлагаем пройти легкий психологический теста на деньги.

Посмотрите несколько секунд на предложенные изображения и выберите тот кошелек, которое вам приглянулся больше всех. Выбор делайте быстро, не раздумывая.

Выберите первую приглянувшуюся картинку и узнайте, какие у вас "отношения" с деньгами:

Результаты теста:

Розовый кошелек

Ваше материальное благосостояние нестабильно и постоянно идет на спад. Но если вы пересмотрите свое отношение к деньгам, научитесь понимать их цену, силу, всё в вашей жизни изменится в лучшую сторону. Главное, создать вокруг себя дополнительное пространство для свободного денежного поток. А это получится только у тех, кто станет финансово грамотным и осознанным в плане денег человеком. Единственное, что напрягает вас в финансовом плане, так это то, что деньги нужно постоянно зарабатывать. Вы легко прощаетесь с деньгами, потому что не привыкли планировать, распределять и постоянно пересчитывать их. Такое отношение может негативно сказаться на денежной энергетике в вашей жизни, и вряд ли вам удастся при этом увеличить ее.

Красный кошелек

Вы цените то, что имеете. У вас просто идеальное отношение к деньгам, все гармонично: вы научились радоваться каждой заработанной копейке, но и не впадаете в истерику, когда деньги заканчиваются. Вы отдаёте предпочтение красивым большим и вместительным кошелькам, где все купюры разложены в порядке возрастания, аккуратно, без загибов. А ещё в вашем кошельке лежит денежный амулет, привлекающий богатство. И поэтому можно сказать, что в вашей жизни преобладает положительная энергия денег. А если вы все ещё недостаточно прочно стоите на ногах и считаете, что вам не хватает стабильности в денежном плане, то не переживайте. Со временем все наладится, и деньги сами поплывут в ваши руки, потому как на их пути не будет никаких преград.

Кошелек с деньгами

Вы знаете цену деньгам и отлично осознаете их силу. Вы – денежный профессионал, который умеет четко следить за своими тратами, контролировать приход и расход, ответственно управляя своим бюджетом. Но это временами делает вас расчетливым человеком, блокируя тем самым всю ту радость от обладания определённой суммой накопленных средств. Но при всем такое отношение к материальным ценностям способствует финансовому росту и стабильности. Просто нужно научиться ещё и радоваться этому, находить время на то, чтобы пользоваться финансовыми благами, а не просто работать над их приумножением. И тогда можно смело рассчитывать на небывалый материальный успех вашей семьи.

Зеленый кошелек

Любые разговоры, которые сводятся к теме денег и материального благополучия, угнетают вас. Вы хотите радоваться жизни, получая удовольствие от каждого прожитого дня, главное чтобы любые финансовые проблемы, возникающие на вашем пути, решались сами собой. Но стоит помнить, что энергия денег и негативные эмоции, которые вам доводится зачастую испытывать, понятия несовместимые. Безусловно, деньги нужны каждому. Но своими негативными эмоциями, одними только мыслями о нехватке денег, вы отдаляетесь от денежного потока и энергетики денег. С деньгами нужно научиться дружить, уметь их считать и пересчитывать, а ещё правильно распределять на необходимые нужды. Только в таком случае вы сможете рассчитывать на достаток и благосостояние.

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.