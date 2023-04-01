Виберіть картинку та дізнайтеся, чому ви не можете розбагатіти

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Гроші важливі у житті кожної людини. За допомогою грошей ми можемо купити все, що завгодно, продукти харчування, одяг, житлом, автомобіль і так далі. Гроші дають нам відчуття безпеки, але скільки б людина не заробила, грошей все одно завжди не вистачає. Для того щоб дізнатися, що ж заважає вам розбагатіти, ми пропонуємо пройти легкий психологічний тест на гроші.

Подивіться кілька секунд на запропоновані зображення та виберіть той гаманець, який вам сподобався найбільше. Вибір робіть швидко, не роздумуючи.

Виберіть першу картинку, що сподобалася, і дізнайтеся, які у вас "відносини" з грошима :

Результати тесту:

Рожевий гаманець

Ваш матеріальний добробут є нестабільним і постійно йде на спад. Але якщо ви перегляньте своє ставлення до грошей, навчитеся розуміти їхню ціну, силу, все у вашому житті зміниться на краще. Головне, створити навколо себе додатковий простір для вільного грошового потоку. А це вийде тільки у тих, хто стане фінансово грамотною і усвідомленою щодо грошей людиною. Єдине, що напружує вас у фінансовому плані, то це те, що гроші потрібно постійно заробляти. Ви легко прощаєтеся з грошима, тому що не звикли планувати, розподіляти та постійно перераховувати їх. Таке ставлення може негативно вплинути на грошову енергетику у вашому житті, і навряд чи вам вдасться при цьому збільшити її.

Червоний гаманець

Ви цінуєте те, що маєте. У вас просто ідеальне ставлення до грошей, все гармонійно: ви навчилися радіти кожній заробленій копійці, але й не впадаєте в істерику, коли гроші закінчуються. Ви віддаєте перевагу красивим великим і містким гаманцям, де всі купюри розкладені в порядку зростання, акуратно, без загинів. А ще у вашому гаманці лежить грошовий амулет, який приваблює багатство. І тому можна сказати, що у вашому житті переважає позитивна енергія грошей. А якщо ви все ще недостатньо міцно стоїте на ногах і вважаєте, що вам не вистачає стабільності у грошовому плані, то не переживайте. Згодом все налагодиться, і гроші самі попливуть у ваші руки, бо на їхньому шляху не буде жодних перешкод.

Гаманець із грошима

Ви знаєте ціну грошам і чудово усвідомлюєте їхню силу. Ви – фінансовий професіонал, який вміє чітко стежити за своїми витратами, контролювати прихід та витрату, відповідально керуючи своїм бюджетом. Але це часом робить вас обачливою людиною, блокуючи тим самим усю радість від володіння певною сумою накопичених коштів. Але при всьому таке ставлення до матеріальних цінностей сприяє фінансовому зростанню та стабільності. Просто треба навчитися ще й радіти з цього, знаходити час на те, щоб користуватися фінансовими благами, а не просто працювати над їх примноженням. І тоді можна сміливо розраховувати на небувалий матеріальний успіх вашої родини.

Зелений гаманець

Будь-які розмови, які зводяться до теми грошей та матеріального добробуту, пригнічують вас. Ви хочете радіти життю, отримуючи задоволення від кожного прожитого дня, головне, щоб будь-які фінансові проблеми, що виникають на вашому шляху, вирішувалися самі собою. Але варто пам’ятати, що енергія грошей та негативні емоції, які вам доводиться часто відчувати, поняття несумісні. Безперечно, гроші потрібні кожному. Але своїми негативними емоціями, лише думками про брак грошей, ви віддаляєтеся від грошового потоку та енергетики грошей. З грошима потрібно навчитися дружити, вміти їх рахувати та перераховувати, а ще правильно розподіляти на необхідні потреби. Тільки в такому випадку ви зможете розраховувати на достаток та добробут.

Зазначимо, що такі тести також можуть допомогти дізнатися, що на вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, "відключіть" мозок, заплющите очі, видихніть і виберіть одну картинку.