Виберіть картинку і дізнайтесь у чому ваше покликання

Подивіться на картинки та виберіть ту, яка сподобалася вам найбільше

Ви ніколи не замислювалися, чи ви на своєму місці? Чи ви займаєтеся в житті? Адже багато хто ходить на роботу з величезним задоволенням, а дехто — бо треба. Можливо, ще не пізно зробити правильний вибір і побудувати кар’єру в улюбленій галузі, прислухавшись до свого покликання.

І хто, як не наша підсвідомість, знає відповідь на це питання. Розслабтеся, віддайтеся своїй інтуїції та пройдіть цей тест. Це, звичайно, не найточніше визначення справжнього покликання, але замислитися варто.

Виберіть першу картинку, що сподобалася, і дізнайтеся про своє покликання :

Результати тесту:

Зірка шоубізнесу

Бути у центрі уваги – саме це вам необхідно, а не порожні зобов’язання. Навряд чи ви любите стабільність і прив’язуєтесь до одного місця надовго – для вас життєво важливі зміни, і не лише у собі, а й в оточенні. Ви любите яскравий настрій, постійний драйв і безліч людей, а у стосунках заправляє балом ваш власний настрій – чим не є доказом приналежності до бомонду.

Детектив, адвокат чи лікар.

Вроджена спостережливість – саме ця риса відрізняє вас від колег і від більшості людей. Будь-яка складна ситуація дозволяється практично самостійно завдяки вашій швидкій думці та іскрометному почуттю гумору. Ви любите спостерігати за людьми, аналізувати їхні вчинки та мотиви, передбачати подальші кроки. Що стосується переваг у роботі чи професії, вони повинні поєднувати логічний і творчий підхід – тоді навіть найскладніше завдання буде спритно доведено до кінця.

PR-менеджер, менеджер чи підприємець.

Винахідливість та вміння отримати від життя все, що хочеться – ваш коник. Життя за принципом "мета виправдовує кошти" для вас нормальне та логічне. Стабільний і солідний дохід — не що інше, як можливість задовольнити високі вимоги і, хоча б зрідка, коли є на цей час, потурати своїм бажанням. Вроджене вміння керувати людьми відкриває вам усі галузі бізнесу, PR і навіть політичних технологій.

Бойові мистецтва та пошуки пригод.

Якщо потрібно описати тип вашої життєвої енергії у кольорі, це буде виключно червоний – агресивний, яскравий, вимогливий. І їй потрібен своєчасний вихід — іноді вона навіть набуває форми різкого слова. Професійне заняття бойовими мистецтвами, активними і навіть екстремальними видами спорту – найкраще застосування вашої відмінної реакції та здатності блискавично приймати правильні рішення.

Викладач.

Ви почуваєтеся незмінно молодо, а це означає, що і оточувати себе треба молодими людьми – школярами та студентами. Вас люблять всі від малого до великого – за яскравий характер, легку життєрадісну вдачу, готовність прийти на допомогу та відповідальність. Ніхто не зрозуміє і допоможе розв'язати будь-яку проблему краще — використовуйте свій дар.

Бухгалтер, економіст чи аналітик.

Скрупульозність, видатні аналітичні здібності та вроджене вміння віртуозно справлятися з думками – саме за ці риси вас цінують без винятку усі успішні керівники. Ви завжди можете отримати чудову пропозицію від будь-якої компанії, яка сподобалася, але подумайте, чи не час створити власний бізнес?

Зазначимо, що такі тести також можуть допомогти дізнатися, що на вас чекає найближчим часом. Розслабтеся, "відключіть" мозок, заплющите очі, видихніть і виберіть одну картинку.