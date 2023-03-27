Выберите картинку и узнайте в чем ваше призвание

Посмотрите на картинки и выберите ту, которая понравилась вам больше всего

Вы никогда не задумывались, на своем ли вы месте? Тем ли вы занимаетесь в жизни? Ведь многие ходят на работу с огромным удовольствием, а некоторые потому что нужно. Возможно еще не поздно сделать правильный выбор и построить карьеру в любимой отрасли, прислушавшись к своему призванию.

И кто как не наше подсознание знает ответ на этот вопрос. Расслабьтесь, отдайтесь своей интуиции и пройдите данный тест. Это конечно не самое точное определение настоящего призвания, но задуматься стоит.

Выберите первую приглянувшуюся картинку и узнайте о своем призвании:

Результаты теста:

Звезда шоу-бизнеса.

Быть в центре внимания – именно это вам необходимо, а не пустые обязательства. Вряд ли вы любите стабильность и привязываетесь к одному месту надолго – для вас жизненно важны перемены, и не только в самом себе, но и в окружении. Вы любите яркое настроение, постоянный драйв и множество людей, а в отношениях правит бал ваше собственное настроение – чем не доказательство принадлежности к бомонду.

Детектив, адвокат или врач.

Врожденная наблюдательность – именно эта черта отличает вас от коллег и вообще от большинства людей. Любая сложная ситуация разрешается практически самостоятельно благодаря вашей быстрой мысли и искрометному чувству юмора. Вы любите наблюдать за людьми, анализировать их поступки и мотивы, предугадывать дальнейшие шаги. Что касается предпочтений в работе или профессии, они должны сочетать логический и творческий подход – тогда даже сама сложная задача будет ловко доведена до конца.

PR-менеджер, менеджер или предприниматель.

Находчивость и умение получить от жизни все, что хочется – ваш конек. Жизнь по принципу "цель оправдывает средства" для вас нормальна и логична. Стабильный и солидный доход — не что иное, как возможность удовлетворить достаточно высокие требования и, хотя бы изредка, когда есть на это время, потакать своим желаниям. Врожденное умение управлять людьми открывает для вас все отрасли бизнеса, PR и даже политических технологий.

Боевые искусства и поиски приключений.

Если потребуется описать тип вашей жизненной энергии в цвете, это будет исключительно красный – агрессивный, яркий, требовательный. И ей нужен своевременный выход – иногда она даже принимает форму резкого слова. Профессиональное занятие боевыми искусствами, активными и даже экстремальными видами спорта – лучшее применение ваших отличной реакции и способности молниеносно принимать правильные решения.

Преподаватель.

Вы чувствуете себя неизменно молодо, а это значит, что и окружать себя нужно молодыми людьми – школьниками и студентами. Вас любят все от мала до велика – за яркий характер, легкий жизнерадостный нрав, готовность прийти на помощь и ответственность. Никто не поймет и нее поможет решить любую проблему лучше – используйте свой дар.

Бухгалтер, экономист или аналитик.

Скрупулезность, выдающиеся аналитические способности и врожденное умение виртуозно управляться с мыслями – именно за эти черты вас ценят без исключения все успешные руководители. Вы всегда можете получить прекрасное предложение от любой понравившейся компании, но подумайте, не пора ли создать собственный бизнес?

Отметим, что такие тесты также могут помочь узнать, что вас ждет в ближайшее время. Расслабьтесь, "отключите" мозг, закройте глаза, выдохните и выберите одну картинку.