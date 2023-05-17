Таропрогноз на 18 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг
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Серьезные дела многим стоит отложить
В четверг, 18 мая 2023 года, у некоторых могут возникнуть непредвиденные сложности и конфликтные ситуации, однако других наоборот может озарить вдохновение и ждать успех.
Об этом говорят Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Пятерка мечей
Второе название этой карты "Разрушение", и она предупреждает, что у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. Серьезные дела пока стоит отложить.
Восьмерка жезлов
Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В четверг Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.
Перевернутый Туз жезлов
В этом положении карта предупреждает, что 18 мая возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца мая по картам Таро.