Таропрогноз на 18 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Серьезные дела многим стоит отложить

В четверг, 18 мая 2023 года, у некоторых могут возникнуть непредвиденные сложности и конфликтные ситуации, однако других наоборот может озарить вдохновение и ждать успех.

Об этом говорят Таро, которые выпали в раскладе на восемнадцатый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Тройка жезлов, перевернутая Семерка пентаклей, Король мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Пятерка мечей

Второе название этой карты "Разрушение", и она предупреждает, что у Вас могут случиться конфликты, ссоры, произойти что-то подлое или унизительное. Серьезные дела пока стоит отложить.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. В четверг Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Перевернутый Туз жезлов

В этом положении карта предупреждает, что 18 мая возможности могут быть упущены, а планы не реализованы. Карта советует не браться за все сразу, — у вас может просто не хватить сил. Дайте себе отдохнуть.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца мая по картам Таро.