Таропрогноз на 18 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Серйозні справи багатьом варто відкласти

У четвер, 18 травня 2023 року, у деяких можуть виникнути непередбачувані складнощі та конфліктні ситуації, однак інших навпаки може осяяти натхнення та чекати успіх.

Про це говорять Таро, які випали у розкладі на вісімнадцятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — П’ятірка мечів, Вісімка жезлів, перевернутий Туз жезлів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

П’ятірка мечів

Друга назва цієї карти "Руйнування", і вона попереджає, що у Вас можуть статися конфлікти, сварки, щось підле або принизливе. Серйозні справи поки що варто відкласти.

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. У четвер Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Перевернутий Туз жезлів

У цьому положенні картка попереджає, що 18 травня можливості можуть бути втрачені, а плани не реалізовані. Карта радить не братися за все відразу, у вас може просто не вистачити сил. Дайте собі відпочити.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця травня картами Таро.