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Таропрогноз на 21 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать первый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать первый день мая. Фото telegraf.com.ua

День будет весьма удачным

Воскресенье, 21 мая, обещает для многих стать очень радостным и положительным днем, который принесет новые возможности, гармонию и перемены к лучшему.

Во всяком случае, именно так говорят Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шут (Дурак), перевернутая Башня, Десятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шут (Дурак)

21 мая Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Дерзайте, при этом слушайте голос своего внутреннего ребенка, это будет Вам полезно.

Перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Десятка кубков

Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.

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