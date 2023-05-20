Таропрогноз на 21 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье

День будет весьма удачным

Воскресенье, 21 мая, обещает для многих стать очень радостным и положительным днем, который принесет новые возможности, гармонию и перемены к лучшему.

Во всяком случае, именно так говорят Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Шут (Дурак), перевернутая Башня, Десятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Шут (Дурак)

21 мая Вам может выпасть возможность резко изменить что-то, заняться новым делом, опробовать новаторский подход. Дерзайте, при этом слушайте голос своего внутреннего ребенка, это будет Вам полезно.

Перевернутая Башня

Настало время для перемен в Вашей жизни. В обычном положении карта говорит, что они будут серьезными и болезненными, однако перевернутая Башня указывает на то, что Вы готовы к переменам к лучшему, и сможете легко их принять.

Десятка кубков

Еще эта карта называется Владыка совершенного успеха, и она указывает на гармонию и благополучие, прежде всего в делах семейных, обещает покой и душевное равновесие.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.