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Таропрогноз на 21 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцять перший день травня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцять перший день травня. Фото telegraf.com.ua

День буде вельми вдалим

Неділя, 21 травня, обіцяє для багатьох стати дуже радісним і позитивним днем, який принесе нові можливості, гармонію та зміни на краще.

У всякому разі, саме так кажуть Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шут (Дурень), перевернута Башта, Десятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Шут (Дурень)

21 травня Вам може бути можливість різко змінити щось, зайнятися новою справою, випробувати новаторський підхід. Головне, — слухайте голос своєї внутрішньої дитини, це буде Вам корисно.

Перевернута Башта

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Десятка кубків

Ще ця карта називається Владикою вічного успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.

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