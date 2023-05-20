Таропрогноз на 21 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

День буде вельми вдалим

Неділя, 21 травня, обіцяє для багатьох стати дуже радісним і позитивним днем, який принесе нові можливості, гармонію та зміни на краще.

У всякому разі, саме так кажуть Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Шут (Дурень), перевернута Башта, Десятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Шут (Дурень)

21 травня Вам може бути можливість різко змінити щось, зайнятися новою справою, випробувати новаторський підхід. Головне, — слухайте голос своєї внутрішньої дитини, це буде Вам корисно.

Перевернута Башта

Настав час для змін у вашому житті. У звичайному положенні карта каже, що вони будуть серйозними та болючими, проте перевернута Башта вказує на те, що Ви готові до змін на краще, і зможете легко їх прийняти.

Десятка кубків

Ще ця карта називається Владикою вічного успіху, і вона вказує на гармонію та благополуччя, насамперед у справах сімейних, обіцяє спокій та душевну рівновагу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку наступного тижня за картами Таро.