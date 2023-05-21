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Таропрогноз на 22 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать второй день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать второй день мая. Фото telegraf.com.ua

На этот день все карты выпали в перевернутых позициях

В понедельник, 22 мая 2023 года, многим стоит отложить все важные дела и дать себе время отдохнуть, чтобы не наделать бед.

Во всяком случае, именно так говорят Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Восьмерка пентаклей, перевернутый Шут (Дурак), перевернутый Туз пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Восьмерка пентаклей

Возможно, Вы долгое время трудились на определенном поприще, но после разочаровались в деле и потеряли желание двигаться дальше. Проработайте внутренние противоречия, иначе можете упустить хорошие возможности.

Перевернутый Шут (Дурак)

В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. В понедельник Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на неделе с 22 по 28 мая 2023 года по картам Таро.

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