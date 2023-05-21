Таропрогноз на 22 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

На цей день усі карти випали у перевернутих позиціях

У понеділок, 22 травня 2023 року, багатьом варто відкласти всі важливі справи та дати собі час відпочити, щоб не наробити лиха.

У всякому разі, саме так кажуть Таро, які випали у розкладі на двадцять другий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Вісімка пентаклів, перевернутий Шут (Дурак), перевернутий Туз пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Вісімка пентаклів

Можливо, Ви тривалий час працювали на певній ниві, але потім розчарувалися у справі та втратили бажання рухатися далі. Пропрацюйте внутрішні суперечності, інакше можете проґавити хороші можливості.

Перевернутий Шут (Дурень)

У цьому положенні карта говорить про людину, яка схопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. У понеділок Ви можете бути схильні до імпульсивних та необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого та дати собі перепочити.

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку на тижні з 22 по 28 травня 2023 року за картами Таро.