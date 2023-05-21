Как часто нужно пересаживать орхидеи: три правила ухода, чтобы цветок благоухал и цвел

Чтобы орхидеи радовали, важно правильно поливать их и своевременно пересаживать

Уход за орхидеями требует усилий, ведь эти комнатные растения довольно капризны. Цветы необходимо пересаживать каждый год, а еще важно найти идеальные пропорции для полива.

Если хотите вырастить роскошные орхидеи дома, обратите внимание на три правила ухода за растением. Об этом рассказывает издание Express.

Частые ошибки при выращивании орхидей

Недостаточное освещение

Как и всем растениям, орхидеям требуется свет, чтобы процветать и давать цветы в течение всего вегетационного периода. Именно из-за дефицита света орхидея может "спать". Это растение любит яркий, но не прямой свет. Поэтому разместите цветы на окнах, выходящих на восток или запад. Стоит отметить, что слишком много солнца, особенно в преддверии весны, может сжечь нежные цветы.

Неправильный полив

Орхидеи чувствительны к корневой гнили, распространенной проблеме, из-за которой корни чернеют и становятся слабыми. Гниющие корни больше не смогут впитывать воду и питательные вещества, что в итоге "убьет" комнатное растение. Обратите внимание на корни: мягкие и коричневые – перебор с поливом, сухие и сморщенные – нужно больше влаги. Также можете осмотреть листья: вялые или желтые часто являются признаком чрезмерного полива, а увядшие или сморщенные говорят о том, что орхидее нужно больше воды.

Отсутствие пересадок

Комнатные растения нужно пересаживать, когда они вырастут из своего горшка, обычно это происходит в возрасте от 18 месяцев до двух лет. Рекомендуется пересаживать орхидеи каждый год, чтобы они могли продолжать процветать. Если корни цветка кажутся тугими и запутанными или вы замечаете белые отростки, растущие из контейнера, то пришло время "переселения". При пересадке используйте стерильные инструменты, чтобы не заразить орхидею инфекциями, а также возьмите специальный компост для этого растения.

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