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Таропрогноз на 23 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать третий день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать третий день мая. Фото telegraf.com.ua

Стоит позволить себе отдохнуть в этот день

Вторник, 23 мая 2023 года, многим может принести испытания, перемены и потери, в связи с чем стоит быть осторожнее и избегать важных дел.

Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Семерка кубков, перевернутая Пятерка мечей, перевернутая Смерть

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Семерка кубков

Во вторник Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка разрушения, и она предупреждает, что во вторник Вас может ждать горе, отчаяние и депрессия, будет казаться, что это просто невозможно, — что столько неприятностей сразу свалилось на одного человека. В этом положении карта также может говорить о потере друга.

Перевернутая Смерть

В обычном положении карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и новом этапе. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.

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