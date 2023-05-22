Таропрогноз на 23 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник
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Стоит позволить себе отдохнуть в этот день
Вторник, 23 мая 2023 года, многим может принести испытания, перемены и потери, в связи с чем стоит быть осторожнее и избегать важных дел.
Во всяком случае, именно об этом предупреждают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Семерка кубков
Во вторник Вы можете погрязнуть в иллюзиях и сделать неверный выбор. Будьте осторожны и не рискуйте, если этого можно избежать.
Перевернутая Пятерка мечей
Это Владыка разрушения, и она предупреждает, что во вторник Вас может ждать горе, отчаяние и депрессия, будет казаться, что это просто невозможно, — что столько неприятностей сразу свалилось на одного человека. В этом положении карта также может говорить о потере друга.
Перевернутая Смерть
В обычном положении карта говорит о "смерти" устаревшего и ненужного в жизни, обновлении и новом этапе. Однако перевернутая Смерть, — предвестник тупика и застоя. Позвольте себе бездействовать, Вам это нужно.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца недели по картам Таро.