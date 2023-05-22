Таропрогноз на 23 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Варто дозволити собі відпочити у цей день

Вівторок, 23 травня 2023 року, багатьом може принести випробування, зміни та втрати, у зв’язку з чим варто бути обережнішими та уникати важливих справ.

Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на двадцять третій день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сімка кубків, перевернута П’ятірка мечів, перевернута Смерть

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Сімка кубків

У вівторок Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.

Перевернута П’ятірка мечів

Це Владика руйнування, і вона попереджає, що у вівторок Вас може чекати горе, розпач і депресія, здаватиметься, що це просто неможливо, що стільки неприємностей відразу впало на одну людину. У цьому положенні карта може також говорити про втрату друга.

Перевернута Смерть

У звичайному положенні карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та новий етап. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі бездіяти, Вам це потрібно.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.