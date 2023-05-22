Таропрогноз на 23 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок
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Варто дозволити собі відпочити у цей день
Вівторок, 23 травня 2023 року, багатьом може принести випробування, зміни та втрати, у зв’язку з чим варто бути обережнішими та уникати важливих справ.
Принаймні саме про це попереджають карти Таро, які випали в розкладі на двадцять третій день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:
Тепер погляньте, яка це була карта:
І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:
Сімка кубків
У вівторок Ви можете зануритися в ілюзії та зробити невірний вибір. Будьте обережні та не ризикуйте, якщо цього можна уникнути.
Перевернута П’ятірка мечів
Це Владика руйнування, і вона попереджає, що у вівторок Вас може чекати горе, розпач і депресія, здаватиметься, що це просто неможливо, що стільки неприємностей відразу впало на одну людину. У цьому положенні карта може також говорити про втрату друга.
Перевернута Смерть
У звичайному положенні карта говорить про "смерть" застарілого і непотрібного в житті, оновлення та новий етап. Однак перевернута Смерть — провісник глухого кута і застою. Дозвольте собі бездіяти, Вам це потрібно.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця тижня за картами Таро.