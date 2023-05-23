Таропрогноз на 24 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Важные дела пока стоит отложить, если это возможно

Среда, 24 мая 2023 года, многим приготовила неприятности и перемены, — однако со всем можно легко справиться, если заранее знать, чего ждать.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка мечей, перевернутая Шестерка кубков, Повешенный

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в среду у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Перевернутая Шестерка кубков

В среду Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца этой недели по картам Таро.