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Таропрогноз на 24 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать четвертый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать четвертый день мая. Фото telegraf.com.ua

Важные дела пока стоит отложить, если это возможно

Среда, 24 мая 2023 года, многим приготовила неприятности и перемены, — однако со всем можно легко справиться, если заранее знать, чего ждать.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать четвертый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка мечей, перевернутая Шестерка кубков, Повешенный

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка мечей

Это Владыка поражения, и она предупреждает, что в среду у Вас может что-то пойти не по плану, свалиться внезапная проблема или несчастье. Лучше отложите все важные дела.

Перевернутая Шестерка кубков

В среду Вы можете столкнуться с серьезными переменами, — будьте к ним готовы, отпустите прошлые обиды и тяжкие воспоминания, и будьте открыты к настоящему и будущему.

Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Вскоре у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака до конца этой недели по картам Таро.

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