Таропрогноз на 24 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Важливі справи поки що варто відкласти, якщо це можливо

Середа, 24 травня 2023 року, багатьом приготувала неприємності та зміни, проте з усім можна легко впоратися, якщо заздалегідь знати, чого чекати.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять четвертий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка мечів, перевернута Шістка кубків, Повішений

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у середу у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Перевернута Шістка кубків

У середу Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. Не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця цього тижня за картами Таро.