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Таропрогноз на 24 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцять четвертий день травня
Прогноз Таро, на що Вам чекати на двадцять четвертий день травня. Фото telegraf.com.ua

Важливі справи поки що варто відкласти, якщо це можливо

Середа, 24 травня 2023 року, багатьом приготувала неприємності та зміни, проте з усім можна легко впоратися, якщо заздалегідь знати, чого чекати.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять четвертий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка мечів, перевернута Шістка кубків, Повішений

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка мечів

Це Владика поразки, і вона попереджає, що у середу у Вас може щось піти не за планом, звалитися раптова проблема чи нещастя. Краще відкладіть усі важливі справи.

Перевернута Шістка кубків

У середу Ви можете зіткнутися з серйозними змінами — будьте готові до них, відпустіть минулі образи і тяжкі спогади, і будьте відкриті до майбутнього.

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Незабаром у Вас можуть змінитись цінності або статися зміни в житті. Не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку до кінця цього тижня за картами Таро.

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