Соберете небывалый урожай: как правильно выращивать томаты

Чем удобрять томаты с момента посадки и до сбора урожая

Томаты — одна из самых популярных овощных культур на огородах. Проходит достаточно много времени между посевом семян и временем, когда можно наконец-то собрать урожай. И в этот промежуток неправильный уход и неподходящие условия могут оставить дачника без урожая.

У опытных огородников есть золотые правила, придерживаясь которых можно собирать до 3-5 килограммов томатов с куста, пишет Telegram-канал СОДа.

При посадке рассады рекомендуется добавить в лунку 1 ст. ложку пепла.

Первую подкормку следует провести уже через 12 дней после посадки. Для этого можно использовать разведенный в воде птичий помет (в соотношении 1:10), травяную бражку. Либо же разведите 1 ст.л. азотного удобрения в 10 литрах воды и вылейте под 1 корень 1 литр этого состава.

Если куст ведется в 2 стебля, нужно оставить пасынок под первым соцветием. Все остальные пасынки прищипываем, оставляя "пенек" 1-2 см.

В июне наступает момент, когда нужно постепенно срезать нижние листья. А когда на кустах появилась завязь, пора проводить фосфорно-калийную подкормку. В 10 л воды развести 10-15 г суперфосфата и 7-10 г сернокислого калия. Подлить под 1 корень – 1 литр.

В конце июля нужно прищепить верхушки (сверху оставить 2-3 листа) и удалить лишние соцветия.

Во время созревания томатов нужно 2 раза опрыскать кусты кальциевой селитрой (0,3% раствор). Или раствором золы (1 л на 10 л воды). Это делается для предотвращения появления вершинной гнили.

В августе нужно сократить поливы до минимума, а как только плоды начнут буреть, сразу снимать их. Это увеличит урожай.

Также за период вегетации рекомендуют 2-3 раза обработать кусты томатов фитоспорином.

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