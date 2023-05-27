Таропрогноз на 28 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в воскресенье
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Некоторые смогут наконец решить наболевшую проблему
В воскресенье, 28 мая, многих может накрыть плохое настроение и раздражительность, однако для других пришло время попробовать что-то новое.
Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать восьмой день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутый Иерофант
Не бойтесь прибегать к новому и эксцентричному, — можете сменить образ, попробовать что-то эдакое в постели с любимым или же решиться на экспериментальный подход решения любой другой насущной проблемы, это обязательно пойдет Вам на пользу.
Перевернутый Туз кубков
Судьбоносные встречи и блага отсрочиваются, а Ваши надежды и ожидания пока не оправдаются. Карта предупреждает, что в воскресенье Вас ждет апатия, раздражительность и перепады настроения.
Перевернутая Императрица
В последний день недели в Вашей жизни может наступить некий застой, возникнуть гнев, жадность, депрессивное настроение и ревность. Это может отразиться на Ваших отношениях с близкими, потому поберегите их.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать каждому знаку Зодиака в июне по картам Таро.