Таропрогноз на 28 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в неділю

Деякі зможуть нарешті вирішити наболілу проблему

У неділю, 28 травня, багато кого може накрити поганий настрій і дратівливість, проте для інших настав час спробувати щось нове.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять восьмий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Ієрофант, перевернутий Туз кубків, перевернута Імператриця

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Ієрофант

Не бійтеся вдаватися до нового та ексцентричного, — можете змінити образ, спробувати щось нове в ліжку з коханим або ж зважитися на експериментальний підхід вирішення будь-якої іншої насущної проблеми, це обов’язково піде Вам на користь.

Перевернутий Туз кубків

Доленосні зустрічі та блага відстрочуються, а Ваші надії та очікування поки не виправдаються. Карта попереджає, що в неділю на Вас чекає апатія, дратівливість та перепади настрою.

Перевернута Імператриця

В останній день тижня у Вашому житті може настати якийсь застій, виникнути гнів, жадібність, депресивний настрій та ревнощі. Це може вплинути на Ваші стосунки з близькими, тому побережіть їх.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що чекати кожному знаку Зодіаку в червні за картами Таро.