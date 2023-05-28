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Таропрогноз на 29 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать девятый день мая
Прогноз Таро, чего Вам ждать на двадцать девятый день мая. Фото telegraf.com.ua

Неделя обещает начаться очень позитивно

Понедельник, 29 мая, многим принесет удачу в делах, — удастся принять верные решения, исполнить прихоти и радоваться жизни.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева мечей, Четверка пентаклей, Девятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь в понедельник на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете приблизиться к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.

Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать каждому знаку Зодиака в июне согласно с раскладом на картах Таро.

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