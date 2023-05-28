Таропрогноз на 29 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник
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Неделя обещает начаться очень позитивно
Понедельник, 29 мая, многим принесет удачу в делах, — удастся принять верные решения, исполнить прихоти и радоваться жизни.
Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Королева мечей
Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь в понедельник на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.
Четверка пентаклей
Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете приблизиться к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.
Девятка кубков
Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать каждому знаку Зодиака в июне согласно с раскладом на картах Таро.