Таропрогноз на 29 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Неделя обещает начаться очень позитивно

Понедельник, 29 мая, многим принесет удачу в делах, — удастся принять верные решения, исполнить прихоти и радоваться жизни.

Во всяком случае, именно это обещают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать девятый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Королева мечей, Четверка пентаклей, Девятка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Королева мечей

Это королева силы и независимости, она руководствуется умом, а не сердцем, а потому ей сопутствует удача в делах и работе. Положитесь в понедельник на свою интуицию, она подскажет Вам, как поступить лучше.

Четверка пентаклей

Второе название карты Владыка земной власти. Она указывает, что Вы сможете приблизиться к материальному благополучию и стабильности, если будете тщательно продумывать каждый шаг.

Девятка кубков

Это карта еще называется "Владыка материального счастья", и она обещает, что в ближайшее время Ваши маленькие прихоти исполнятся, вера, удача и благополучие будут на вашей стороне.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, чего ждать каждому знаку Зодиака в июне согласно с раскладом на картах Таро.