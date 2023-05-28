Таропрогноз на 29 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Тиждень обіцяє розпочатися дуже позитивно

Понеділок, 29 травня, багатьом принесе успіх у справах, — вдасться прийняти вірні рішення, виконати забаганки та радіти життю.

У всякому разі, саме це обіцяють карти Таро, які випали у розкладі на двадцять дев’ятий день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Королева мечів, Четвірка пентаклів, Дев’ятка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Королева мечів

Це королева сили та незалежності, вона керується розумом, а не серцем, а тому її супроводжує успіх у справах та роботі. Покладіться в понеділок на свою інтуїцію, вона підкаже Вам, як зробити краще.

Четвірка пентаклів

Друга назва карти Владика земної влади. Вона вказує, що Ви зможете наблизитися до матеріального благополуччя та стабільності, якщо ретельно продумуватимете кожен крок.

Дев’ятка кубків

Ця карта ще називається "Владика матеріального щастя", і вона обіцяє, що найближчим часом Ваші маленькі забаганки здійсняться, з вами будуть віра, удача та благополуччя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, на що чекати кожному знаку Зодіаку в червні згідно з розкладом на картах Таро.