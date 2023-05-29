Алюминиевая посуда будет сиять: поможет одно неожиданное средство

Удивительный способ очистить алюминиевые кастрюли

Бывшая в употреблении алюминиевая посуда может выглядеть как новая даже без применения покупного средства для мытья. Есть простой способ удалить загрязнения с посуды и вернуть ей блеск. Нужен для этого неожиданный ингредиент — яблочная кожура.

Способ очистки алюминиевой посуды с помощью яблочной кожуры неимоверно прост. В грязную посуду положите очистки с яблока, налейте воды, поставьте на огонь и доведите до кипения. После этого дайте настояться 20–30 минут.

Кислота, выделяющаяся из кожуры, растворяет любые пятна и возвращает алюминиевой посуде ее первоначальный вид.

После того как посуда остынет, вымойте ее с помощью средства для мытья посуды, ополосните и высушите.

В качестве бонуса вы получите приятный фруктовый аромат в кухне.

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