Таропрогноз на 31 мая 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
В этот раз все карты выпали в обратных позициях
Среда, 31 мая, обещает быть непростым днем и принести ряд неприятных сюрпризов, — однако со всем можно справиться, если заранее знать, к чему быть готовым.
А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на тридцать первый день мая. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутый Шут
В этом положении карта говорит о человеке, который ухватился за все сразу, ввиду чего впустую растрачивает ресурсы и не может закончить ничего начатого. В среду Вы можете быть склонны к импульсивным и необдуманным поступкам, так что постарайтесь не решать ничего важного и дать себе передохнуть.
Перевернутый Туз мечей
31 мая Вас могут подстерегать проблемы на работе или с законом, несправедливые обвинения, расставание с кем-то, разрыв длительных отношений. Также карта может указывать на наличие проблем со здоровьем.
Перевернутая Колесница
В среду Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июне по картам Таро.