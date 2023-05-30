Таропрогноз на 31 травня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Цього разу усі карти випали у зворотних позиціях

Середа, 31 травня, обіцяє бути непростим днем і принести низку неприємних сюрпризів, проте з усім можна впоратися, якщо заздалегідь знати, до чого бути готовим.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на тридцять перший день травня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Шут, перевернутий Туз мечів, перевернута Колісниця

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Шут

У цьому положенні карта говорить про людину, яка вхопилася за все відразу, через що марно розтрачує ресурси і не може закінчити нічого розпочатого. У середу Ви можете бути схильні до імпульсивних і необдуманих вчинків, так що постарайтеся не вирішувати нічого важливого і дати собі перепочити.

Перевернутий Туз мечів

31 травня Вас можуть підстерігати проблеми на роботі чи із законом, несправедливі звинувачення, розставання з кимось, розрив тривалих стосунків. Також картка може вказувати на наявність проблем із здоров’ям.

Перевернута Колісниця

У середу Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете зробити імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в червні за картами Таро.