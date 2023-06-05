Асфальт и плитка во дворе будут чистыми: какие подручные средства выведут сорняки

Тротуарная плитка часто страдает от нежелательной растительности

Вездесущие сорняки портят "картинку" не только в саду, а и во дворе. Асфальт и тротуарная плитка покрываются мхом и другими нежелательными растениями, но, к счастью, эту проблему легко устранить.

Чтобы убрать сорняки с дорожек во дворе, воспользуйтесь действенным лайфхаками с подручными средствами. Об этом передает издание Express.

Вариант первый – кипяток. Суть трюка очень проста: нужно обдать ненужные сорняки на плитке и гравии кипятком. Это абсолютно экологичный метод, да еще и дешевый.

Вариант второй – кипяток с солью. Стоит отметить, что этот способ борьбы с сорняками на дорожках во дворе подойдет там, где вы не планируете что-то выращивать, так как соль нарушит качество почвы. Итак, вылейте на тротуарную плитку раствор соли с водой (в соотношении 1:1 или 1:2 соответственно). Соль убивает растения, а горячая вода поможет сорнякам быстрее впитать соль, что ускорит процесс.

Кипяток ошпаривает сорняки до такой степени, что они умирают и не могут расти снова. В сочетании с солью это уничтожает ненужную растительность, обезвоживая ее.

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