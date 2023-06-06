Именины Остапа в 2023 году: все дни, когда Остап празднует День ангела
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Много выдающихся украинцев носили это имя
Мужское имя Остап на сегодняшний день не самое популярное, однако все равно красивое и весьма распространенное. "Телеграф" решил рассказать, что значит это имя, откуда оно взялось и когда все Дни ангела Остапа в течение года.
Значение имени Остап
Это имя имеет древнегреческое происхождение и появилось как народная форма от имени Евстафий, которое переводится как "твердостоящий", "стойкий", "уравновешенный", и является формой имени Евстахий, которое, в свою очередь, переводится как "плодородный", "цветущий".
Особенно имя Остап популярно в южных областях Украины и в Крыму, и по состоянию на 2010 год это имя было одним из 20 самых популярных.
Также встречаются такие формы имени как Стахий, Стахей, Астафий, Остафий. В других странах встречаются также формы Юстис, Евстатеос, Астап, Евстати, Эстате.
Среди известных носителей этого имени стоит вспомнить такие личности как Остап Вишня (псевдоним писателя Павла Губенко), актер и народный артист Остап Ступка, бандурист и народный артист Остап Стахов, политик Остап Семерак, писатели Остап Дроздов и Остап Соколюк и многие другие. Также в романах "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок" Ильфа и Петрова был персонаж Остап Бендер, а в повести Гоголя "Тарас Бульба", — Остап Бульбенко.
Принято считать, что носители имени Остап обычно целеустремленные, тяжело сходятся с людьми, предпочитают проверенных друзей, любят путешествовать по дальним странам, читать, строят блестящую карьеру и крепкую семью.
Когда День ангела Остапа?
Носители имени Остап празднуют именины более десятка раз в году по церковному православному календарю:
- 17 января, — Евстафий I Сербский;
- 17 февраля, — Евстафий Сокольский;
- 6 марта, — святитель Евстафий Антиохийский;
- 11 апреля, — Евстафий Кийский (Вифинский);
- 27 апреля, — Евстафий Виленский (Литовский);
- 5 мая, — Евстафий Малаховский;
- 13 июня, — святитель Евстафий I Константинопольский;
- 20 июля;
- 10 августа, — Евстафий Анкирский;
- 11 августа, — Евстафий Мцхетский;
- 2 сентября, — Евстафий Фракийский;
- 3 октября, — Евстафий Плакида, Римский;
- 8 октября, — преподобный Евстафий Римский;
- 11 октября, — Евстафий Римский;
- 25 октября, — Евстафий Кийский;
- 3 декабря, — Евстафий Никейский.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.