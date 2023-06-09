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Таропрогноз на 10 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 10 июня
Прогноз Таро, чего всем ждать 10 июня. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В субботу, 10 июня 2023 года, некоторые могут столкнуться с грубостью и искушениями, в то время как у других наоборот случатся перемены к лучшему.

Так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Королева мечей, Дьявол, Верховная жрица

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Королева мечей

В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством. В целом, день может преподнести малоприятные сюрпризы.

Дьявол

Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. В субботу Вы можете столкнуться с искушениями, увидеть негативные качества своего характера, получить напоминание о чем-то негативном из прошлого, потерять контроль над ситуацией.

Верховная жрица

В субботу могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июне по картам Таро.

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