Таропрогноз на 10 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу
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Рассказываем, что ждет всех в этот день
В субботу, 10 июня 2023 года, некоторые могут столкнуться с грубостью и искушениями, в то время как у других наоборот случатся перемены к лучшему.
Так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на десятый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:
Теперь взгляните, какая это была карта:
И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:
Перевернутая Королева мечей
В этом положении карта значит, что Вы можете столкнуться с нетерпимостью, невежеством, грубостью, лицемерием и коварством. В целом, день может преподнести малоприятные сюрпризы.
Дьявол
Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. В субботу Вы можете столкнуться с искушениями, увидеть негативные качества своего характера, получить напоминание о чем-то негативном из прошлого, потерять контроль над ситуацией.
Верховная жрица
В субботу могут случиться перемены, которых Вы не ожидаете, и с высокой вероятностью они будут положительными, — карта советует прислушиваться к своему внутреннему голосу, быть добродетельным и внимательным.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что ждет все знаки Зодиака в июне по картам Таро.