Таропрогноз на 10 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У суботу, 10 червня 2023 року, деякі можуть зіткнутися з грубістю та спокусами, тоді як у інших навпаки трапляться зміни на краще.

Так кажуть карти Таро, які випали у розкладі на десятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Королева мечів, Диявол, Верховна жриця

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Королева мечів

У цьому положенні карта означає, що Ви можете зіткнутися з нетерпимістю, невіглаством, грубістю, лицемірством та підступністю. Загалом день може піднести малоприємні сюрпризи.

Диявол

Це карта страхів та помилок, які стаються під їх впливом. У суботу Ви можете зіткнутися зі спокусами, побачити негативні якості свого характеру, отримати нагадування про щось негативне з минулого, втратити контроль над ситуацією.

Верховна жриця

У суботу можуть статися зміни, яких Ви не очікуєте, і з високою ймовірністю вони будуть позитивними — карта радить прислухатися до свого внутрішнього голосу, бути доброчесним та уважним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, що чекає на всі знаки Зодіаку в червні за картами Таро.