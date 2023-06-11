Таропрогноз на 12 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Понедельник, 12 июня 2023 года, многим даст возможность добиться успехов и начать новые дела.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двенадцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Двойка жезлов, Восьмерка пентаклей, Туз пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Двойка жезлов

Это — Владыка доминиона, который имеет на вооружении прошлые достижения, и вместе с ними задумывает новое предприятие, которое имеет все шансы на успех. Но избегайте слишком скоропалительных решений, это может выйти вам боком.

Восьмерка пентаклей

В понедельник Вы будете "в ресурсе" плодотворно работать над собой, можете познакомиться в нужными людьми или возможно даже откроете новое дело. Сейчас самое время приложить усилия, в будущем они обязательно окупятся.

Туз пентаклей

Это очень благоприятная карта, указывающая на то, что Ваши труды принесут результат и работа окупится. В ближайшее время она обещает Вам процветание и новые приобретения. Ждите хороших новостей касательно работы, бизнеса, собственности.

Напомним, ранее "Телеграф" также рассказывал, что ждет все знаки Зодиака на следующей неделе по картам Таро.