Именины Назара в 2023 году: все дни, когда Назар празднует День ангела

Это древнее имя, которое носили многие выдающиеся украинцы

Мужское имя Назар хоть и не самое популярное, однако весьма распространено в Украине. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Назара в течение года.

Значение имени Назар

Это имя имеет древнееврейское происхождение и переводится дословно с иврита как "тот, что посвятил себя Богу". Также оно по разным толкованиям может значить "росток", "истина", "родом из Назарета". У мусульман имя Назар также может иметь значение "зоркий", "дальновидный".

Встречаются также такие формы имени Назар как Назарий, Наз, Назик, Назарко, Назарио, Назарчик, Назичек, Назарбай, Назарбек.

Среди известных украинцев можно вспомнить таких носителей имени как актер Назар Заднепровский, поэт Назар Гончар, певец и композитор Назар Савко, народный артист УССР и герой Украины Назарий Яремчук, заслуженный артист Украины Назарий Яремчук (младший) и другие.

Когда День ангела Назара?

Носители имени Назарий отмечают именины трижды в году по церковному православному календарю:

17 июня, — преподобный Назарий Олонецкий;

27 октября, — святой мученик Назарий Римлянин;

9 декабря, — Назарий Шатурский (Грибков).

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда в Украине теперь все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.