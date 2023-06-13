Быстро, удобно и из любой точки мира: простые способы передать показания счетчика за газ

Есть несколько удобных способов, чтобы передать показатели счетчиков при помощи смартфона или компьютера

Передавать показания счетчиков за газ нужно каждый месяц в период с 1 по 5 число. Сделать это можно как по телефону, так и через специальные сервисы, невыходя из дома.

На портале "Твій Газзбут" назвали пять популярных и удобных способов передать показатели счетчиков онлайн. Также украинцам напомнили, что очень важно делать это вовремя, чтобы избежать переплат или неверных начислений.

Так, передавать показатели счетчиков за газ можно при помощи:

Личный кабинет на 104.ua

Чтобы передать показатели этим способом, необходимо для начала зарегистрироваться по ссылке. После этого в главном меню необходимо выбрать раздел "Показания" и ввести данные.

Мобильное приложение 104 Mobile Light для iOS та 104 Mobile для Android

Сперва нужно установить это приложение на ваш смартфон. Логин и пароль такой же, как и для Личного кабинета на портале 104.ua. Если личного кабинета у вас нет, то зарегистрируйтесь. В приложении выберите раздел "Передать показатели" и введите необходимые данные.

Бот 7104ua в Viber

В мессенджере Viber есть бот, при помощи которого можно передать Оператору газораспределительного механизма показатели счетчика. Перейти в бот можно по ссылке или отсканировав QR-код. Затем в главном меню выберите раздел "Показатели", выберите соответствующий счетчик и введите данные.

Бот 7104ua в Telegram

Перейти в Telegram-бот вы можете по ссылке. Дальше ничего сложного: в главном меню выберите раздел "Показания" и введите нужные вам данные.

IVR в контакт-центре

Чтобы передать показатели счетчика за газ таким способом, позвоните в контакт-центр, который отвечает за ваш регион, а дальше действуйте по инструкции голосового помощника.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как и когда нужно передавать показатели счетчиков. Это необходимо делать не только правильно, но и вовремя, чтобы избежать переплат.