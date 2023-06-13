Быстро, удобно и из любой точки мира: простые способы передать показания счетчика за газ
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Есть несколько удобных способов, чтобы передать показатели счетчиков при помощи смартфона или компьютера
Передавать показания счетчиков за газ нужно каждый месяц в период с 1 по 5 число. Сделать это можно как по телефону, так и через специальные сервисы, невыходя из дома.
На портале "Твій Газзбут" назвали пять популярных и удобных способов передать показатели счетчиков онлайн. Также украинцам напомнили, что очень важно делать это вовремя, чтобы избежать переплат или неверных начислений.
Так, передавать показатели счетчиков за газ можно при помощи:
- Личного кабинета на 104.ua.
- Мобильного приложения 104 Mobile Light для iOS и 104 Mobile для Android.
- Бота 7104ua в Viber.
- Бота 7104ua в Telegram.
- IVR в контакт-центре.
Личный кабинет на 104.ua
Чтобы передать показатели этим способом, необходимо для начала зарегистрироваться по ссылке. После этого в главном меню необходимо выбрать раздел "Показания" и ввести данные.
Мобильное приложение 104 Mobile Light для iOS та 104 Mobile для Android
Сперва нужно установить это приложение на ваш смартфон. Логин и пароль такой же, как и для Личного кабинета на портале 104.ua. Если личного кабинета у вас нет, то зарегистрируйтесь. В приложении выберите раздел "Передать показатели" и введите необходимые данные.
Бот 7104ua в Viber
В мессенджере Viber есть бот, при помощи которого можно передать Оператору газораспределительного механизма показатели счетчика. Перейти в бот можно по ссылке или отсканировав QR-код. Затем в главном меню выберите раздел "Показатели", выберите соответствующий счетчик и введите данные.
Бот 7104ua в Telegram
Перейти в Telegram-бот вы можете по ссылке. Дальше ничего сложного: в главном меню выберите раздел "Показания" и введите нужные вам данные.
IVR в контакт-центре
Чтобы передать показатели счетчика за газ таким способом, позвоните в контакт-центр, который отвечает за ваш регион, а дальше действуйте по инструкции голосового помощника.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как и когда нужно передавать показатели счетчиков. Это необходимо делать не только правильно, но и вовремя, чтобы избежать переплат.