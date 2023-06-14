Отпугивают любовь и удачу: каким трем знакам Зодиака не стоит носить серебро

Лучше заменить серебро другим драгоценным металлом или бижутерией

Украшения являются не просто модным аксессуаром, дополняющим наш образ, но и источником определенной энергетики, которая влияет на настроение человека и притягивает, либо отнимает удачу, везение, любовь и другие вещи. Особое внимание следует уделить серебру. Есть представители знаков Зодиака, которым лучше отказаться от украшений, сделанных из этого металла.

Если не хотите, чтобы серебряное кольцо или серьги влияли на вас негативным образом, тогда лучше заменить эти украшения другим драгоценным металлом, возможно, золотом. Кому следует прислушаться к данному совету астрологи рассказали в материале издания Rsute.

Каким трем знакам Зодиака не подходит серебро

Скорпион

Представители этого знака Зодиака всегда знают, чего они хотят и не бояться рисковать, чтобы совершать подвиги. Но серебро не их металл, поскольку он вызывает дисбаланс в энергетике таких людей, делая их более уязвимыми и скрывая их сильные стороны. Скорпионам больше подойдут украшения, где присутствуют сапфиры или агат.

Овен

Люди, рожденные под этим знаком, достаточно сильные и волевые, и в то же время эмоциональны. Серебряные украшения могут негативно сказываться на их эмоциональном состоянии, в частности нагонять тоскливые мысли и депрессию. Овнам больше подойдет аметист, фианит и рубин.

Лев

Еще один представитель зодиакального круга, который владеет лидерскими качествами и готов на любые подвиги. Но Львам лучше отказаться от серебра в пользу золота, если они не хотят быть постоянно раздражительными и ослабить свои сильные стороны.

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