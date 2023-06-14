Відлякують кохання та удачу: яким трьом знакам Зодіаку не варто носити срібло

Краще замінити срібло іншим дорогоцінним металом чи біжутерією

Прикраси є не просто модним аксесуаром, який доповнює наш образ, а й джерелом певної енергетики, яка впливає на настрій людини та притягує, або забирає удачу, везіння, кохання та інші речі. Особливу увагу слід приділити сріблу. Є представники знаків Зодіаку, яким краще відмовитися від прикрас, виготовлених із цього металу.

Якщо не хочете, щоб срібний перстень або сережки впливали на вас негативним чином, тоді краще замінити ці прикраси іншим дорогоцінним металом, можливо, золотом. Кому слід прислухатися до цієї поради астрологи розповіли у матеріалі видання Rsute.

Яким трьом знакам Зодіаку не підходить срібло

Скорпіон

Представники цього знаку Зодіаку завжди знають, чого вони хочуть і не боятся ризикувати, щоб здійснити подвиги. Але срібло не їхній метал, оскільки він викликає дисбаланс в енергетиці таких людей, роблячи їх більш уразливими і приховуючи їхні сильні сторони. Скорпіонам більше підійдуть прикраси, де є сапфіри або агат.

Овен

Люди, народжені під цим знаком, досить сильні та вольові, і водночас емоційні. Срібні прикраси можуть негативно позначатися на їхньому емоційному стані, зокрема викликати тужливі думки та депресію. Овнам більше підійде аметист, фіаніт та рубін.

Лев

Ще один представник зодіакального кола, який володіє лідерськими якостями та готовий на будь-які подвиги. Але Левам краще відмовитися від срібла на користь золота, якщо вони не хочуть бути дратівливими і послабити свої сильні сторони.

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