Таропрогноз на 16 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

День обещает быть очень позитивным

В пятницу, 16 июня 2023 года, многие смогут вернуть потерянное, достичь успеха, восстановить справедливость.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на шестнадцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Пятерка кубков, Восьмерка жезлов, перевернутая Семерка мечей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Пятерка кубков

В обычном положении эта карта называется "Владыка недостатка в наслаждениях" и она обещает потери, однако Вам она выпала перевернутой, что является добрым знаком. Скоро к Вам вернется что-то утерянное, — это может быть как утерянная радость жизни или уверенность, так и человек, с которым Вы давно не общались.

Восьмерка жезлов

Это карта еще известна как "Скорость", — она символ вдохновения, озарения, творческого успеха. Скоро Вам может подвернуться счастливый шанс, так что постарайтесь успеть схватить удачу за хвост.

Перевернутая Семерка мечей

В обычном положении эта карта нестабильных усилий, однако перевернутой она говорит, что в ближайшее время ситуация уравновесится. Если Вас недооценивали или обидели, скоро эта проблема решится. Вы можете получить извинения, признание, вознаграждение за свои усилия.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака повезет до конца месяца по картам Таро.