Таропрогноз на 16 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в п’ятницю

День обіцяє бути дуже позитивним

У п’ятницю, 16 червня 2023 року, багато хто зможе повернути втрачене, досягти успіху, відновити справедливість.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на шістнадцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута П’ятірка кубків, Вісімка жезлів, перевернута Сімка мечів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута П’ятірка кубків

У звичайному положенні ця карта називається "Владика нестачі в насолодах" і вона обіцяє втрати, проте Вам вона випала перевернутою, що є добрим знаком. Скоро до Вас повернеться щось загублене, це може бути як втрачена радість життя чи впевненість, так і людина, з якою Ви давно не спілкувалися.

Вісімка жезлів

Ця карта ще відома як "Швидкість", вона символ натхнення, осяяння, творчого успіху. Скоро Вам може повернутися щасливий шанс, так що постарайтеся встигнути схопити вдачу за хвіст.

Перевернута Сімка мечів

У звичайному положенні ця карта нестабільних зусиль, проте перевернутою вона каже, що найближчим часом ситуація врівноважиться. Якщо Вас недооцінювали або образили, незабаром ця проблема вирішиться. Ви можете отримати вибачення, зізнання, винагороду за свої зусилля.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку пощастить до кінця місяця картами Таро.