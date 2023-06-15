Именины Мелании в 2023 году: все дни, когда Мила празднует День ангела

Это имя в последние годы все чаще встречается

Имя Мелания на сегодняшний день считается довольно редким в Украине, но имеет давнюю историю. "Телеграф" решил рассказать, что оно значит, откуда взялось и когда все Дни ангела Мелании в году.

Значение имени Мелания

Это имя имеет древнегреческое происхождение и переводится как "черная", "темная".

На территории современной Украины имя Мелания было весьма популярно до XX века, после чего стало встречаться довольно редко, но в последние годы снова начало интенсивно использоваться. В мире же пик его популярности был после выхода романа "Унесенные ветром", где одну из главных героинь звали Мелани.

Также встречаются такие формы имени Мелания как Меланья, Маланья, Мила, Мелашка, Мелана, Меланка, Маланка, Малашка, Миля, Милочка.

Принято считать, что носительницы имени Мелания обычно эмоциональные, обаятельные и общительные, умеют произвести впечатление и очаровать собеседника, но прекрасно знают об этом, в связи с чем часто бывают самовлюбленными и капризными. Милы обладают хорошей интуицией, волевыми качествами и трудолюбием, из-за чего могут достичь успеха в любом деле, если захотят. В отношениях Мелании всегда занимают лидерскую позицию и являются хорошими мамами.

Когда День ангела Мелании?

Носительницы имени Мелания празднуют свои именины дважды в году по церковному православному календарю:

13 января , — преподобная Мелания Римляныня (Младшая). Ее насильно выдали в 14 лет за язычника, которого она просила о жизни в непорочности, однако он не послушал и раскаялся только после того, как двое их детей скончались в младенчестве, после чего пара стала жить в целомудрии. По молитвам Мелании произошло много чудес, а женщины обращались к ней за помощью при тяжелых родах. В Украине в день памяти этой святой также исторически отмечают народный праздник Маланка, когда парни переодеваются девушкой.

, — преподобная (Младшая). Ее насильно выдали в 14 лет за язычника, которого она просила о жизни в непорочности, однако он не послушал и раскаялся только после того, как двое их детей скончались в младенчестве, после чего пара стала жить в целомудрии. По молитвам Мелании произошло много чудес, а женщины обращались к ней за помощью при тяжелых родах. В Украине в день памяти этой святой также исторически отмечают народный праздник Маланка, когда парни переодеваются девушкой. 21 июня, — преподобная Мелания Старшая. Эта святая жила в Риме, но потеряла мужа и двух детей, после чего отправилась в Иерусалим, где основала монастырь. Она является бабушкой святой Мелании Младшей.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда теперь в Украине отмечаются все главные церковные праздники, — после перехода церкви на новый календарь.