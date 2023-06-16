Таропрогноз на 17 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в субботу

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Суббота, 17 июня 2023 года, некоторым принесет старые проблемы и финансовые риски, в то время как другие наоборот смогут уравновесить свою жизнь.

Во всяком случае, именно так говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на семнадцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутая Десятка пентаклей, перевернутая Девятка жезлов, Двойка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутая Десятка пентаклей

В обычном положении карта называется Владыкой богатства, но в перевернутом наоборот предупреждает, что в субботу Ваше материальное благополучие может оказаться под угрозой. Избегайте подписания важных документов и финансовых рисков.

Перевернутая Девятка жезлов

Скоро в Вашей жизни может всплыть какая-то неприятность, которая с Вами уже случалась, — это может быть возвращение старой проблемы или же человека из прошлого. Будьте собраны и настороже, тогда Вы сможете дать отпор и все разрешить к лучшему.

Двойка пентаклей

Еще эта карта называется Владыка гармоничного изменения. Если в последнее время Вам было тяжело находить баланс между личной жизнью, эмоциями, работой и другими делами, то 17 июня это может хоть немного, но измениться.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, каким знакам Зодиака не повезет до конца июня по картам Таро.