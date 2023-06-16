Таропрогноз на 17 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в суботу

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Субота, 17 червня 2023 року, деяким принесе старі проблеми та фінансові ризики, тоді як інші, навпаки, зможуть врівноважити своє життя.

Принаймні саме так кажуть карти Таро, які випали в розкладі на сімнадцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернута Десятка пентаклів, перевернута Дев’ятка жезлів, Двійка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернута Десятка пентаклів

У звичайному положенні карта називається Владикою багатства, але в перевернутому навпаки попереджає, що у суботу Ваше матеріальне благополуччя може опинитися під загрозою. Уникайте підписання важливих документів та фінансових ризиків.

Перевернута Дев’ятка жезлів

Скоро у Вашому житті може випливти якась неприємність, яка з Вами вже траплялася, — це може бути повернення старої проблеми або ж людини з минулого. Будьте зібрані і насторожі, тоді Ви зможете дати відсіч і все вирішити на краще.

Двійка пентаклів

Ще ця карта називається Владикою гармонійної зміни. Якщо останнім часом Вам було важко знаходити баланс між особистим життям, емоціями, роботою та іншими справами, то 17 червня це може хоч трохи, але змінитись.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яким знакам Зодіаку не пощастить до кінця червня згідно з картами Таро.