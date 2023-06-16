В доме станет только жарче: пять энергозатратных ошибок, которые "крадут" прохладу в жилище

Круглосуточная работа вентилятора не поможет, если в доме жарко

В летнее время многие стремятся обеспечить в своих жилищах прохладу и спастись от жары разными способами. Но часто вместо того, чтобы сохранить комфортную температуру в помещении, мы лишь повышаем ее.

Стоит обратить внимание на пять ошибок, которые лишь сделают в доме жарче. Более того, это потратит энергию и будет стоит вам денег, передает Express.

Ошибка №1. Перебор с вентиляторами

Не злоупотребляйте этим полезным в летний сезон бытовым прибором. Сам по себе вентилятор не снижает температуру в комнате, а лишь циркулирует воздух и создает ветерок. Главная ошибка – открыть окна и использовать вентилятор. Окна пропустят горячий воздух, который и будет "гонять" по дому электроприбор. Лучше закрыть окна и попробовать простой лайфхак: поставить миску с кубиками льда перед вентилятором.

Ошибка №2. Повышенная влажность

Речь идет о том, что не стоит использовать бытовые приборы, которые увеличивают в доме уровень влажности. Прежде всего это стиральная и посудомоечные машины. Из-за их работы появляется пар, что лишь повышает температуру в комнатах.

Ошибка №3. Не выключать приборы

Электрические приборы, такие как телевизоры и ноутбуки, выделяют тепло, когда включены. Если нужно добиться прохлады в жилище, обязательно выключайте их. Приборы продолжают потреблять электроэнергию и выделять тепло даже в режиме ожидания, поэтому убедитесь, что высунули вилки из розетки. Если нужно зарядить телефон или ноутбук на ночь, то ищите розетку подальше от кровати.

Ошибка №4. Неправильная работа морозильника

Регулярно размораживайте морозильную камеру, иначе внутри накапливаются комки льда, сокращающие пространство для хранения. Это также ограничивает поток воздуха, заставляя прибор использовать больше энергии для поддержания низкой температуры.

Ошибка №5. Включенный свет

Традиционные лампочки крайне неэффективны, так как отдают до 90 процентов своей энергии в виде тепла, а это значит, что летом их использование лучше ограничить. Лампы с низким энергопотреблением или светодиодное освещение – более энергоэффективный выбор, чем лампы накаливания.

Ранее "Телеграф" делился способами, которые помогут легче уснуть в жару. Особенно актуальны советы для тех, у кого нет кондиционера.