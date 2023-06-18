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Таропрогноз на 19 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в понедельник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 19 июня
Прогноз Таро, чего всем ждать 19 июня. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

В понедельник, 19 июня 2023 года, некоторых ждут потери, в то время как другие наоборот смогут переосмыслить что-то и изменить жизнь к лучшему.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на девятнадцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Туз мечей, Повешенный, Пятерка пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Туз мечей

Это карта триумфа и победы. Она обещает процветание, особенно тем, кто работает мозгами, а не мышцами. В понедельник Вы будете принимать верные решения, которые помогут приблизиться к успеху.

Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Пятерка пентаклей

Эта карта предупреждает о потерях. Скорее всего подразумеваются потери материального характера, однако речь может идти и про проблемы со здоровьем и в отношениях. Придержите пока долгосрочные планы, лучше пересмотрите свои приоритеты на будущее, чтобы черная полоса быстрее закончилась.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.

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