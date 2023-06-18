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Таропрогноз на 19 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в понеділок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 19 червня
Прогноз Таро, на що всім чекати 19 червня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

У понеділок, 19 червня 2023 року, на деяких чекають втрати, тоді як інші навпаки зможуть переосмислити щось і змінити життя на краще.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на дев’ятнадцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Туз мечів, Повішений, П’ятірка пентаклів

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Туз мечів

Це карта тріумфу та перемоги. Вона обіцяє процвітання, особливо тим, хто працює мізками, а не м’язами. У понеділок Ви прийматимете правильні рішення, які допоможуть наблизитися до успіху.

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Скоро у Вас можуть оновитися цінності або статися зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

П’ятірка пентаклів

Ця картка попереджає про втрати. Швидше за все маються на увазі втрати матеріального характеру, проте може йтися і про проблеми зі здоров’ям та у відносинах. Притримайте поки що довгострокові плани, краще перегляньте свої пріоритети на майбутнє, щоб чорна смуга швидше закінчилася.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року картами Таро.

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