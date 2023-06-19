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Таропрогноз на 20 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет во вторник

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 20 июня
Прогноз Таро, чего всем ждать 20 июня. Фото telegraf.com.ua

Рассказываем, что ждет всех в этот день

Вторник, 20 июня 2023 года, для некоторых станет удивительно положительным и позитивным днем, в то время как другие наоборот столкнутся с неприятностями.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцатый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Суд, Шестерка кубков, перевернутая Колесница

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Суд

Эта карта может говорить о том, что в Вашей жизни давно назрели перемены, но Вы по каким-то причинам не даете им свершиться. Пересмотрите свои жизненные приоритеты, может быть на самом деле все же стоит уже что-нибудь изменить?

Шестерка кубков

Эта карта еще называется Владыкой наслаждений. Она обещает возвращение домой, приятные воспоминания, гармонию в делах сердечных, радость, веселье, домашний очаг и семейное счастье.

Перевернутая Колесница

В этом положении карта предупреждает, что во вторник Ваши эмоции могут выйти из-под контроля, из-за чего Вы можете совершить импульсивные, непродуманные и даже саморазрушительные поступки, о которых в будущем пожалеете.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, каким знакам Зодиака повезет в деньгах до конца года по картам Таро.

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