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Таропрогноз на 20 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає у вівторок

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 20 червня
Прогноз Таро, на що всім чекати 20 червня. Фото telegraf.com.ua

Розповідаємо, що чекає на всіх у цей день

Вівторок, 20 червня 2023 року, для деяких стане напрочуд чудовим і позитивним днем, тоді як інші навпаки зіткнуться з неприємностями.

На це вказують карти Таро, які випали у розкладі на двадцятий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Суд, Шістка кубків, перевернута Колесниця

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Суд

Ця карта може говорити про те, що у Вашому житті давно назріли зміни, але Ви з якихось причин не даєте їм відбутися. Перегляньте свої життєві пріоритети, можливо, насправді все ж таки варто вже щось змінити?

Шістка кубків

Ця карта ще називається Владикою насолод. Вона обіцяє повернення додому, приємні спогади, гармонію у справах серцевих, радість, веселощі, затишок та сімейне щастя.

Перевернута Колісниця

У цьому положенні карта попереджає, що у вівторок Ваші емоції можуть вийти з-під контролю, через що Ви можете піти на імпульсивні, непродумані і навіть руйнівні вчинки, про які в майбутньому пошкодуєте.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, яким знакам Зодіаку пощастить у грошах до кінця року згідно з картами Таро.

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