Таропрогноз на 21 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

День обещает быть неприятным

Среда, 21 июня 2023 года, может принести конфликты, апатию и финансовые потери, — однако со всем можно справиться, если знать, чего ждать.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз пентаклей, перевернутая Сила, Четверка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что 21 июня Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Четверка кубков

Эта карта говорит, что в среду Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.