Укр

Таропрогноз на 21 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в среду

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Прогноз Таро, чего всем ждать 21 июня
Прогноз Таро, чего всем ждать 21 июня. Фото telegraf.com.ua

День обещает быть неприятным

Среда, 21 июня 2023 года, может принести конфликты, апатию и финансовые потери, — однако со всем можно справиться, если знать, чего ждать.

А об этом рассказывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать первый день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — перевернутый Туз пентаклей, перевернутая Сила, Четверка кубков

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Перевернутая Сила

В этом положении карта говорит, что 21 июня Вы можете быть и с собой не в ладу, и с другими рады учинить конфликт. Постарайтесь в течение дня держать себя в узде и не идти напролом, иначе ситуация может стать хуже.

Четверка кубков

Эта карта говорит, что в среду Вы будете несколько отрешены от мира и благ, которые он предлагает. Может накатить тоска, — немножко можно погрустить, но не пропустите, замкнувшись в себе, блага и возможности, которые Вам предлагает вселенная.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.

Теги:
#Прогноз Таро