Таропрогноз на 21 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

День обіцяє бути неприємним

Середа, 21 червня 2023 року, може принести конфлікти, апатію та фінансові втрати, — проте з усім можна впоратися, якщо знати, чого чекати.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз пентаклів, перевернута Сила, Четвірка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що 21 червня Ви можете бути і з собою не в контакті, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Четвірка кубків

Ця карта каже, що у середу Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити бентега, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року згідно з картами Таро.