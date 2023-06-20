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Таропрогноз на 21 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в середу

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 21 червня
Прогноз Таро, на що всім чекати 21 червня. Фото telegraf.com.ua

День обіцяє бути неприємним

Середа, 21 червня 2023 року, може принести конфлікти, апатію та фінансові втрати, — проте з усім можна впоратися, якщо знати, чого чекати.

А про це розповідають карти Таро, які випали у розкладі на двадцять перший день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — перевернутий Туз пентаклів, перевернута Сила, Четвірка кубків

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Перевернутий Туз пентаклів

Це карта багатства, успіху у справах та матеріального благополуччя, однак у перевернутому положенні вона вказує ще й на те, що все це може бути втрачено. Краще утримайтеся поки що від справ, пов’язаних із грошима та бізнесом, — високий ризик їх втратити або витратити на зло.

Перевернута Сила

У цьому положенні карта каже, що 21 червня Ви можете бути і з собою не в контакті, і з іншими раді здійняти конфлікт. Постарайтеся протягом дня тримати себе під контролем і не йти напролом, інакше ситуація може стати гіршою.

Четвірка кубків

Ця карта каже, що у середу Ви будете дещо відчужені від миру та благ, які він пропонує. Може накотити бентега, — трошки можна посумувати, але не пропустіть, замкнувшись у собі, блага та можливості, які Вам пропонує всесвіт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розбагатіти до кінця року згідно з картами Таро.

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