Всегда есть возможность: два простых средства спасут любимые вещи от разлитого лака для ногтей

Лучшие советы по удалению пятен от лака, которые можно повторить самостоятельно

Не существует таких пятен, которые невозможно отстирать. Всегда есть возможность спасти любимые вещи, даже если на первый взгляд это кажется нереальным. Как избавиться от пятен от краски мы уже писали, а теперь давайте поговорим про лак для ногтей.

Неуклюжесть может оставить неприятный след лака на вашей одежде. Но вы должны знать, что если у вас под рукой будут "правильные" средства, и вы будете действовать быстро — проблема решится мгновенно, пишет santeplus.

Как вывести пятна от лака для ногтей с одежды

Если пятно уже затвердело на ткани, поскребите поверхность ножом, ложкой или другим подобным инструментом, чтобы удалить остатки продукта. Таким образом, пятно от лака будет легче удалить. Также внимательно прочитайте этикетку по уходу за предметами. Потому что некоторые деликатные текстильные волокна требуют химической чистки.

Ацетон для удаления пятен от лака для ногтей с моющихся тканей

Удалите остатки лака для ногтей и подложите бумажные полотенца под те части ткани, которые не нужно очищать. Смочите ватный тампон или белую ткань в ацетоне и промокните испачканную часть ткани. Не стесняйтесь менять ватные палочки и полотенца по ходу дела, чтобы лак лучше впитывался. После постирайте вещь как обычно, чтобы удалить стойкие пятна.

Не забывайте, что ацетон следует использовать с осторожностью, так как он может вызвать раздражение кожи. Проветривайте помещение и работайте в перчатках.

Медицинский спирт для чистки деликатных тканей

Желательно использовать папиросную бумагу. Промокните излишки лака для ногтей, чтобы не размазать его по другой части ткани. Ватным тампоном, смоченным в спирте, промокните еще свежее пятно. Повторяйте этот шаг каждый раз с новым ватным тампоном, смоченным в продукте. Если на ткани больше не осталось следов, дайте продукту полностью испариться и постирайте вещь как обычно.

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