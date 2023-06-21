Таропрогноз на 22 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

День должен быть весьма благоприятным

Четверг, 22 июня 2023 года, обещает быть благоприятным, полным возможностей для развития и достижения успехов.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Сила, Туз жезлов, Повешенный

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Сила

Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в четверг Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.