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Таропрогноз на 22 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в четверг

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Прогноз Таро, чего всем ждать 22 июня
Прогноз Таро, чего всем ждать 22 июня. Фото telegraf.com.ua

День должен быть весьма благоприятным

Четверг, 22 июня 2023 года, обещает быть благоприятным, полным возможностей для развития и достижения успехов.

Об этом говорят карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать второй день июня. Чтобы узнать, чего ждать именно Вам, — выберите одну из карт на фото:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Сила, Туз жезлов, Повешенный

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Сила

Название карты говорит само за себя, Вы будете "в ресурсе" для свершений, и все начатые дела окажутся Вам по плечу, а препятствия будут преодолимы. Не бойтесь трудностей и добивайтесь желаемого.

Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. Также в четверг Вам может сопутствовать удача и появиться какие-то деньги. Это будет отличный день для проявления инициативы.

Повешенный

Несмотря на мрачное название, эта карта говорит о человеке, который отрекся от чего-то меньшего для большего блага, что-то переосмыслил и стал мудрее. Скоро у Вас могут измениться ценности или случиться перемены в жизни. В любом случае, не бойтесь и просто верьте, что все будет так, как предназначено, и только к лучшему.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разориться до конца года по картам Таро.

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