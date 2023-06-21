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Таропрогноз на 22 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

Автор
Валерія Куценко Валерія Куценко
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Прогноз Таро, на що всім чекати 22 червня
Прогноз Таро, на що всім чекати 22 червня. Фото telegraf.com.ua

День має бути вельми сприятливим

Четвер, 22 червня 2023 року, обіцяє бути сприятливим, повним можливостей для розвитку та досягнення успіхів.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять другий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сила, Туз жезлів, Повішений

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Сила

Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і досягайте бажаного.

Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також у четвер Вас може супроводжувати успіх і ймовірно з’являться якісь гроші. Це буде чудовий день для прояву ініціативи.

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Скоро у Вас можуть оновитися цінності або статися інші зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року картами Таро.

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