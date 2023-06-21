Таропрогноз на 22 червня 2023: оберіть карту і дізнайтеся, що на Вас чекає в четвер

День має бути вельми сприятливим

Четвер, 22 червня 2023 року, обіцяє бути сприятливим, повним можливостей для розвитку та досягнення успіхів.

Про це говорять карти Таро, які випали у розкладі на двадцять другий день червня. Щоб дізнатися, чого чекати саме Вам, виберіть одну з карт на фото:

Тепер погляньте, яка це була карта:

Зліва направо — Сила, Туз жезлів, Повішений

І тепер знайдіть, яку саме карту Ви обрали:

Сила

Назва карти говорить сама за себе, Ви будете "в ресурсі" для звершень, і всі розпочаті справи виявляться Вам по плечу, а перешкоди будуть переборні. Не бійтеся труднощів і досягайте бажаного.

Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, задуму, мети чи якоїсь події. Також у четвер Вас може супроводжувати успіх і ймовірно з’являться якісь гроші. Це буде чудовий день для прояву ініціативи.

Повішений

Незважаючи на похмуру назву, ця карта говорить про людину, яка зреклася чогось меншого для більшого блага, щось переосмислила і стала мудрішою. Скоро у Вас можуть оновитися цінності або статися інші зміни в житті. У будь-якому випадку, не бійтеся і просто вірте, що все буде так, як призначено, і лише на краще.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які знаки Зодіаку можуть розоритися до кінця року картами Таро.