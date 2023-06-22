Чтобы груши были крупными и сладкими: эксперты рассказали о трех важных подкормках

Вносить подкормки нужно по расписанию

Каждому дачнику хочется собрать на огороде и в саду богатый и красивый урожай, поэтому растения и деревья следует защищать от вредителей и также обрабатывать различными подкормками и обеспечить им комфортные условия.

Если в прошлом сезоне груша дала урожай мелких плодов, то в этом можно постараться исправить ситуацию и сделать так, чтобы плоды выросли крупнее. Для этого нужно приготовить три подкормки, которые следует вносить по расписанию. Детальнее об этом рассказано в материале Belnovosti.

Чем и когда подкармливать груши

Первая подкормка

Для деревьев на третий год после посадки можно применять подкормку, потому что в первые два года груше будет достаточно тех ценных веществ, которые были внесены в лунку. Для ее приготовления потребуется карбамид. Растворите в воде три столовые ложки и после набухания почек следует обработать деревья.

Вторая подкормка

Ее нужно проводить в период цветения. Возьмите 100 граммов суперфосфата и растворите средство в 10 литрах воды. Эту питательную смесь необходимо использовать для полива плодовых деревьев.

Третья подкормка

После того как дерево отцветет и появятся первые завязи, необходимо внести раствор нитроаммофоски, приготовленный по инструкции. Как правило, на одно дерево идет два ведра такого удобрения.

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