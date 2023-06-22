Щоб груші були великими й солодкими: експерти розповіли про три важливі підживлення

Вносити підживлення потрібно за розкладом

Кожному дачнику хочеться зібрати на городі й в садку багатий і красивий урожай, тому рослини і дерева слід захищати від шкідників і обробляти різними підживленнями і забезпечити їм комфортні умови.

Якщо минулого сезону груша дала врожай дрібних плодів, то в цьому можна постаратися виправити ситуацію і зробити так, щоб плоди виросли більше. Для цього потрібно приготувати три підживлення, які слід вносити за розкладом. Детальніше про це розказано у матеріалі Belnovosti.

Чим і коли підживлювати груші

Перше підживлення

Для дерев на третій рік після посадки можна застосовувати підживлення, тому що в перші два роки груші буде достатньо тих цінних речовин, які були внесені до лунки. Для її приготування знадобиться карбамід. Розчиніть у воді три столові ложки і після набухання бруньок слід обробити дерева.

Друге підживлення

Його слід проводити в період цвітіння. Візьміть 100 г суперфосфату і розчиніть засіб в 10 літрах води. Цю поживну суміш необхідно використовувати для поливу плодових дерев.

Третє підживлення

Після того, як дерево відцвіте і з’являться перші зав’язі, необхідно внести розчин нітроамофоски, приготовлений за інструкцією. Як правило, на одне дерево йде два відра такого добрива.

"Телеграф" писав раніше, які шкідники можуть загрожувати вашій яблуні. Дачникам розповіли, від кого слід боронити свій урожай.