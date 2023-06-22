Таропрогноз на 23 июня 2023: выберите карту и узнайте, что Вас ждет в пятницу

Некоторые смогут обновиться

Пятница, 23 июня 2023 года, некоторым принесет искушения и потери, однако другие наоборот смогут улучшить свою жизнь и продвинуться на работе.

На это указывают карты Таро, которые выпали в раскладе на двадцать третий день июня. Чтобы узнать, что ждет в этот день именно Вас, — выберите без лишних раздумий одну из карт на картинке ниже:

Теперь взгляните, какая это была карта:

Слева направо — Десятка мечей, Дьявол, Королева пентаклей

И теперь найдите, какую именно карту Вы выбрали:

Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. В пятницу какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом, однако вовсе не обязательно, что это станет для Вас трагедией, — возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Дьявол

Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Вскоре Вы можете столкнуться с искушениями, увидеть негативные качества своего характера, получить напоминание о чем-то негативном из прошлого, потерять контроль над ситуацией.

Королева пентаклей

В последний рабочий день недели Вы будете чувствовать себя уверенно и практично, говорят карты Таро. Ваши труды в этот день хорошо окупятся, Вы будете плодотворно работать для благополучия себя и своих близких, и на душе у Вас будет гармония.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие знаки Зодиака могут разбогатеть до конца года по картам Таро.